Незручна ситуація. Чому насправді Польща не передала Україні МіГи одразу після вторгнення

На початку повномасштабного вторгнення Росії Україна закликала Польщу передати МіГи. Тоді ж США Варшаві заявили про недоцільність відповідного кроку, натомість українцям говорили про суверенне рішення поляків.

Про це РБК-Україна розповів співрозмовник в польській владі в матеріалі "Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою".

Як стверджує співрозмовник, Польща не виступала проти передачі МіГів Україні на початку війни. Водночас Варшава повинна була узгодити відповідний крок з НАТО, оскільки є його членом.

США, зі свого боку, заявили полякам, що не підтримують цю ідею, оскільки нібито з військової точки зору в цьому немає сенсу, однак якщо ж Польща хоче цього - може їх передати. Натомість Україні Вашингтон заявив, що передача МіГів є суверенним рішенням Варшави. Відповідна позиція США поставила Польщу в незручну ситуацію.

"Нам кажуть не давати, а іншим кажуть, що ми цього не хочемо. І ми тоді пішли на крок, який багато змінив – самі запропонували передати МіГи на базу в Рамштайні (американська авіабаза в Німеччині, - ред.), ми перекинули м'яч на інший бік майданчика. Тоді не вийшло. Але те, що вже сьогодні Україна отримує МіГи - це продукт тодішнього часу та переговорів", - пояснив співрозмовник.

Також співрозмовник зауважив, що тоді ж Варшава зрозуміла, що їй не потрібно питати дозволу в когось щодо передачі озброєння Україні, а необхідно просто робити своє. Зокрема через декілька місяців Польща застосувала аналогічну політику щодо танків Leopard.