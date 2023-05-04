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Неудобная ситуация. Почему на самом деле Польша не передала Украине МиГи сразу после вторжения

Новина українською →
Четверг 04 мая 2023 12:22
Неудобная ситуация. Почему на самом деле Польша не передала Украине МиГи сразу после вторжения Фото: МиГ (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

В начале полномасштабного вторжения России Украина призвала Польшу передать МиГи. Тогда же США Варшаве заявили о нецелесообразности соответствующего шага, а украинцам говорили о суверенном решении поляков.

Об этом РБК-Украина рассказал собеседник в польских властях в материале "Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой".

Как утверждает собеседник, Польша не выступала против передачи МиГов Украине в начале войны. В то же время Варшава должна была согласовать соответствующий шаг с НАТО, поскольку является его членом.

США, со своей стороны, заявили полякам, что не поддерживают эту идею, поскольку якобы с военной точки зрения в этом нет смысла, однако если же Польша хочет этого - может их передать. Зато Украине Вашингтон заявил, что передача МиГов является суверенным решением Варшавы. Соответствующая позиция США поставила Польшу в неловкую ситуацию.

"Нам говорят не давать, а другим говорят, что мы этого не хотим. И мы тогда пошли на шаг, который многое изменил - сами предложили передать МиГи на базу в Рамштайне (американская авиабаза в Германии, - ред.), мы перебросили мяч на другую сторону площадки. Тогда не получилось. Но то, что уже сегодня Украина получает МиГи - это продукт тогдашнего времени и переговоров", - пояснил собеседник.

Также собеседник отметил, что тогда же Варшава поняла, что ей не нужно спрашивать разрешения у кого-то о передаче вооружения Украине, а необходимо просто делать свое. В частности, через несколько месяцев Польша применила аналогичную политику в отношении танков Leopard.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в марте президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине первых четырех истребителей МиГ-29. Также в апреле он утверждал о том, что Варшава будет постепенно передавать самолеты ВСУ по мере пополнения собственного парка.

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