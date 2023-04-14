ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща поступово передаватиме Україні МіГ-29, поповнюючи свої ресурси, - Дуда

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 23:00
Польща поступово передаватиме Україні МіГ-29, поповнюючи свої ресурси, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі передаватиме Україні літаки МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом.

"Зараз ми відправляємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те що в нас ще залишилося, поступово будемо передавати (Україні - ред.) з наших ресурсів. Однак ми це будемо робити в міру того, як ці ресурси будуть поповнюватися новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії", - заявив він.

Дуда додав, що йдеться про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї. Перші винищувачі, за його словами, надійдуть до Польщі влітку року.

Польський президент повідомив, що США також передадуть Польщі винищувачі F-35. Їхнє виробництво, додав Дуда, вже почалося.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

Раніше Варшава просила Берлін дозволити їй постачати Україні винищувачі МіГ-29.

13 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін схвалив реекспортну заявку Польщі на передачу п'яти літаків МіГ-29.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей Дуда Польща Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні