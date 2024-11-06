Незнання для РФ найбільша небезпека. Експерт оцінив, чи можливий відступ ЗСУ у Курській області

Як пояснив Гетьман, бойові дії у Курській області та на інших ділянках фронту на тимчасово окупованих територіях суттєво відрізняються. Наприклад, на східному й південному фронті бої можна назвати позиційними - Сили оборони тримають оборону і якщо доводиться відходити - відходять. Водночас вКурській області українські воїни намагаються уникати прямих зіткнень з російськими військовими через суттєву перевагу у живій силі.

"Тобто крім фортифікаційної оборони, позиційної оборони, є оборона мобільна, є оборона маневрена, є оборона точкова і навіть при активній обороні завдаються ворогу шкоди більше, ніж позиційно, коли нема завдань тримати якісь позиції. Наприклад, Суджа", - пояснив він та зауважив, що Курська область не належить Україні й метою операції був примус росіян утримувати там великі сили з наступним завданням йому шкоди.

Як зауважив Гетьман, росіяни не знають планів наших бійців, що є найбільшою небезпекою для них. Можливо, Сили оборони вирішать просунутись ще глибше на території ворога, або ж вздовж кордону. Українські бійці не тримаються за якісь позиції, оскільки в цьому немає потреби й, своєю чергою, це дозволяє їм маневрувати. Навіть якщо військові вирішать вийти з території Курської області, вони зможуть потім атакувати Росію з іншого боку.

"Тобто це зовсім різна стратегія і тим більше різна тактика боїв на східному фронті і нашої операції у Курській області", - додав він.

Військовий експерт відзначив, що усі ті, хто розповідають про плани Збройних сил України щодо Курської області - нічого не знають, оскільки ті, хто знають - насправді не розкривають цього.

Операція у Курській області

Як розповів сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у травні 2024 року українська розвідка отримала підтвердження про наміри Росії здійснити наступ із території Курської області на Сумську область. Метою цієї операції ворога було створення "буферної зони" на півночі України. Через це було прийнято рішення розпочати операцію на території ворога.

Станом на 5 листопада, за майже три місяці операції на Курському напрямку, втрати російських сил склали 20 842 особи. З них 7 905 були ліквідовані, 12 220 зазнали поранень, а 717 військовослужбовців взяті в полон.

Після публікації позафракційна депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла заявила про нібито можливі плани вивести Сили оборони з Курської області.