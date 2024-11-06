Незнание для РФ самая большая опасность. Эксперт оценил, возможно ли отступление ВСУ в Курской области

Как пояснил Гетьман, боевые действия в Курской области и на других участках фронта на временно оккупированных территориях существенно отличаются. Например, на восточном и южном фронте бои можно назвать позиционными - Силы обороны держат оборону и если приходится отходить - отходят. В то же время в Курской области украинские воины стараются избегать прямых столкновений с российскими военными из-за существенного преимущества в живой силе.

"То есть кроме фортификационной обороны, позиционной обороны, есть оборона мобильная, есть оборона маневренная, есть оборона точечная и даже при активной обороне наносятся врагу ущерб больше, чем позиционно, когда нет задач держать какие-то позиции. Например, Суджа", - пояснил он и отметил, что Курская область не принадлежит Украине и целью операции было принуждение россиян удерживать там большие силы с последующим нанесением ему вреда.

Как отметил Гетьман, россияне не знают планов наших бойцов, что является наибольшей опасностью для них. Возможно, Силы обороны решат продвинуться еще глубже на территории врага, или же вдоль границы. Украинские бойцы не держатся за какие-то позиции, поскольку в этом нет необходимости и, в свою очередь, это позволяет им маневрировать. Даже если военные решат выйти с территории Курской области, они смогут потом атаковать Россию с другой стороны.

"То есть это совершенно разная стратегия и тем более разная тактика боев на восточном фронте и нашей операции в Курской области", - добавил он.

Военный эксперт отметил, что все те, кто рассказывают о планах Вооруженных сил Украины относительно Курской области - ничего не знают, поскольку те, кто знают - на самом деле не раскрывают этого.

Операция в Курской области

Как рассказал сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в мае 2024 года украинская разведка получила подтверждение о намерениях России осуществить наступление с территории Курской области на Сумскую область. Целью этой операции врага было создание "буферной зоны" на севере Украины. Поэтому было принято решение начать операцию на территории врага.

По состоянию на 5 ноября, за почти три месяца операции на Курском направлении, потери российских сил составили 20 842 человека. Из них 7 905 были ликвидированы, 12 220 получили ранения, а 717 военнослужащих взяты в плен.

После публикации внефракционный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила о якобы возможных планах вывести Силы обороны из Курской области.