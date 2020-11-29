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Британские истребители перехватили российские самолеты Ту-142

Британия, Воскресенье 29 ноября 2020 00:11
Британские истребители перехватили российские самолеты Ту-142
Фото: перехват российских самолетов (raf.mod.uk)
Автор: Даша Харченко

Истребители Typhoon ВВС Великобритании утром в субботу, 28 ноября, перехватили два российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142. Самолеты находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

Об этом сообщило Командование Королевских ВВС.

Истребители Typhoon направили на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Великобритании.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, Typhoon ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов ", - говорится в сообщении.

Напомним, в интервью РБК-Украина командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов заявил, что военные самолеты Российской Федерации с начала войны на Донбассе ни разу не залетали в воздушное пространство Украины. Российские истребители фиксировались только в Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что воздушное пространство Украины регулярно будут патрулировать американские бомбардировщики.

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