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Незначительное похолодание и переменная облачность: прогноз погоды на завтра

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Понедельник 13 декабря 2021 20:00
Незначительное похолодание и переменная облачность: прогноз погоды на завтра Фото: незначительное похолодание и переменная облачность 13 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 14 декабря, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Однако, в некоторых регионах возможны дожди со снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Завтра в Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. В то же время в других же регионах - без осадков и переменная облачность.

Температура составит:

  • на западе днем от 0 до -2, ночью от 0 до -4;
  • на севере днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1;
  • на востоке днем от 0 до +3, ночью - от -1 до +1;
  • на юге днем от +2 до +6, ночью - от 0 до +2;
  • в центре днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1;

Незначительное похолодание и переменная облачность: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 14 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха днем и ночью будет достигать отметок от -1 до +1.

Незначительное похолодание и переменная облачность: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 14 декабря (meteo.gov.ua)

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