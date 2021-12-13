Незначне похолодання та мінлива хмарність: прогноз погоди на завтра
Фото: незначне похолодання та мінлива хмарність 13 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 14 грудня, в переважній більшості областей України очікується мінлива хмарність. Однак, в деяких регіонах можливі дощі зі снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Завтра у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність.
Температура складе:
- на заході вдень від 0 до -2, вночі - від 0 до -4;
- на півночі вдень від -1 до +1, вночі - від -1 до +1;
- на сході вдень від 0 до +3, вночі - від -1 до +1;
- на півдні вдень від +2 до +6, вночі - від 0 до +2;
- у центрі вдень від -1 до +1, вночі - від -1 до +1;
Фото: погода в Україні 14 грудня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У Києві завтра очікуються опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря днем та вночі сягатиме позначок від -1 до +1.
Фото: погода в Києві 14 грудня (meteo.gov.ua)