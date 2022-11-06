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Незламний Бахмут. Генштаб показав фоторепортаж з найгарячішого напрямку на східному фронті

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Неділя 06 листопада 2022 14:58
Незламний Бахмут. Генштаб показав фоторепортаж з найгарячішого напрямку на східному фронті Фото: Генштаб показав фоторепортаж з Бахмутського району (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів у районі Бахмута Донецької області. Генштаб опублікував фоторепортаж про бойові будні наших бійців на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Бахмутський напрямок - один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції", - сказано у повідомленні.

При цьому, як зазначають у Генштабі, бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького надійно тримають оборону та завдають росіянам шалених втрат.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснювали, що Росія прагне захопити Бахмут та Соледар, щоб досягти хоч якихось успіхів на фронті після низки поразок. Таким чином загарбники могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.

У Генштабі також зазначали, що ситуація на Бахмутському напрямку складна, проте контрольована. Українські бійці продовжують відбивають атаки противника та успішно чинять опір.

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Бахмут Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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