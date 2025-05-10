"Незламна стіна": Пакистан розпочав воєнну операцію проти Індії

Перші удари прийшлися по критичних об'єктах: аеропорти, бази, ракетне сховище. Ситуація загострюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Пакистану в соцмережі Х, телеканал Geo TV і Clash Report.
Уряд Пакистану повідомив про початок операції "Буньян уль Марсус" у відповідь на регулярні індійські провокації. Назва операції походить від вірша з Корану під назвою "Незламна стіна".
В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали численні вибухи.
Армія Пакистану повідомила про знищення індійського сховища крилатих ракет BrahMos в Беасі, удар по аеропорту Патанкот, а також авіабазі Удхампур в Індії.
Зокрема, після гучного вибуху на авіабазі Удхампур здіймається стовп диму.
Також повідомляється про збройні сутички у прикордонних районах Кашміру.
Початком військового загострення між країнами можна вважати кінець квітня, коли в індійській провінції Кашмір були вбиті понад 20 туристів.
Після того уряди країн почали обмінюватися звинуваченнями та погрозами війни, політична напруженість суттєво зросла.
В ніч на 7 травня Індія почала операцію "Сіндур", у рамках якої завдала ударів по об'єктах терористів у Пакистані й підконтрольних цій країні районах Кашміру. Армія Пакистану підняла авіацію та почала завдавати ударів у відповідь.
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