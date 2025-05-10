"Несокрушимая стена": Пакистан начал военную операцию против Индии

Первые удары пришлись по критическим объектам: аэропорты, базы, ракетное хранилище. Ситуация накаляется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Пакистана в соцсети Х, телеканал Geo TV и Clash Report.
Правительство Пакистана сообщило о начале операции "Буньян уль Марсус" в ответ на регулярные индийские провокации. Название операции происходит от стиха из Корана под названием "Нерушимая стена".
В индийских городах Амритсар и Джамму прогремели многочисленные взрывы.
Армия Пакистана сообщила об уничтожении индийского хранилища крылатых ракет BrahMos в Беасе, ударе по аэропорту Патанкот, а также авиабазе Удхампур в Индии.
В частности, после громкого взрыва на авиабазу Удхампур поднимается столп дыма.
Также сообщается о вооруженных столкновениях в приграничных районах Кашмира.
Началом военного обострения между странами можно считать конец апреля, когда в индийской провинции Кашмир были убиты более 20 туристов.
После того правительства стран начали обмениваться обвинениями и угрозами войны, политическая напряженность существенно возросла.
В ночь на 7 мая Индия начала операцию "Синдур", в рамках которой нанесла удары по объектам террористов в Пакистане и подконтрольных этой стране районах Кашмира. Армия Пакистана подняла авиацию и начала наносить ответные удары.
Подробнее о новом противостоянии между государствами - читайте в нашем авторском материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.