"Несокрушимая стена": Пакистан начал военную операцию против Индии

Правительство Пакистана сообщило о начале операции "Буньян уль Марсус" в ответ на регулярные индийские провокации. Название операции происходит от стиха из Корана под названием "Нерушимая стена".

В индийских городах Амритсар и Джамму прогремели многочисленные взрывы.

Армия Пакистана сообщила об уничтожении индийского хранилища крылатых ракет BrahMos в Беасе, ударе по аэропорту Патанкот, а также авиабазе Удхампур в Индии.

В частности, после громкого взрыва на авиабазу Удхампур поднимается столп дыма.

Также сообщается о вооруженных столкновениях в приграничных районах Кашмира.