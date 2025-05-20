Незграби чи "торпеди"? Українські полярники показали справжні пінгвінячі перегони

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Що саме потрапило на відео українських полярників

Нещодавно НАНЦ опублікував допис із кадрами, на яких троє субантарктичних пінгвінів змагаються у швидкості.

"Це відео для тих, хто ще сумнівається, що пінгвіни напрочуд прудкі створіння і їх не треба перевертати", - йдеться у підписі до опублікованого матеріалу.

Уточнюється, що зафільмувала пінгвінів Зоя Швидка - учасниця поточної УАЕ (30-ї Української антарктичної експедиції).

З якою швидкістю можуть пересуватись пінгвіни на суші та у воді

За словами експертів, якщо цим пернатим кудись дуже треба, то від їхньої неквапливості й вайлуватості не лишається й сліду:

коли пінгвіни "серфлять" на животику, то можуть розганятися до 3-6 км/год;

у воді субантарктичні пінгвіни - найшвидші й нагадують "маленькі торпеди" - можуть "літати" зі швидкістю до 36 км/год.

"Чому ж на суші ці птахи часто здаються незграбами? Все просто: вони заощаджують енергію. Але в цієї трійці мабуть були надзвичайно важливі справи", - додали полярники.

Публікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)