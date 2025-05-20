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Незграби чи "торпеди"? Українські полярники показали справжні пінгвінячі перегони

Вівторок 20 травня 2025 12:58
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Незграби чи "торпеди"? Українські полярники показали справжні пінгвінячі перегони Пінгвіни можуть бути швидкими - коли їм це потрібно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" поділились унікальним відео. На ньому троє пінгвінів влаштували справжні перегони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Що саме потрапило на відео українських полярників

Нещодавно НАНЦ опублікував допис із кадрами, на яких троє субантарктичних пінгвінів змагаються у швидкості.

"Це відео для тих, хто ще сумнівається, що пінгвіни напрочуд прудкі створіння і їх не треба перевертати", - йдеться у підписі до опублікованого матеріалу.

Уточнюється, що зафільмувала пінгвінів Зоя Швидка - учасниця поточної УАЕ (30-ї Української антарктичної експедиції).

З якою швидкістю можуть пересуватись пінгвіни на суші та у воді

За словами експертів, якщо цим пернатим кудись дуже треба, то від їхньої неквапливості й вайлуватості не лишається й сліду:

  • коли пінгвіни "серфлять" на животику, то можуть розганятися до 3-6 км/год;
  • у воді субантарктичні пінгвіни - найшвидші й нагадують "маленькі торпеди" - можуть "літати" зі швидкістю до 36 км/год.

"Чому ж на суші ці птахи часто здаються незграбами? Все просто: вони заощаджують енергію. Але в цієї трійці мабуть були надзвичайно важливі справи", - додали полярники.

Незграби чи &quot;торпеди&quot;? Українські полярники показали справжні пінгвінячі перегониПублікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Антарктиді - як минає день українського полярника.

Читайте також, як минула найхолодніша за 6 років полярна зима біля "Академіка Вернадського".

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Антарктида Академік Вернадський Полярники Тварини Пінгвіни
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