Неуклюжие или "торпеды"? Украинские полярники показали настоящие пингвиньи гонки
Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" поделились уникальным видео. На нем трое пингвинов устроили настоящие гонки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Что именно попало на видео украинских полярников
Недавно НАНЦ опубликовал пост с кадрами, на которых трое субантарктических пингвинов соревнуются в скорости.
"Это видео для тех, кто еще сомневается, что пингвины удивительно быстрые создания и их не нужно переворачивать", - говорится в подписи к опубликованному материалу.
Уточняется, что засняла пингвинов Зоя Швыдка - участница текущей УАЭ (30-й Украинской антарктической экспедиции).
С какой скоростью могут передвигаться пингвины на суше и в воде
По словам экспертов, если этим пернатым куда-то очень нужно, то от их неторопливости и вальяжности не остается и следа:
- когда пингвины "серфят" на животике, то могут разгоняться до 3-6 км/ч;
- в воде субантарктические пингвины - самые быстрые и напоминают "маленькие торпеды" - могут "летать" со скоростью до 36 км/ч.
"Почему же на суше эти птицы часто кажутся неуклюжими? Все просто: они экономят энергию. Но у этой троицы видимо были чрезвычайно важные дела", - добавили полярники.
Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Напомним, ранее мы рассказывали о жизни в Антарктиде - как проходит день украинского полярника.
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