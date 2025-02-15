Незгодні зі штрафом за порушення ПДР? Юрист пояснив, чи можна з цим щось зробити

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За що водіїв в Україні можуть покарати штрафом

За словами експерта, найбільш розповсюдженими адміністративними правопорушеннями у сфері порушення ПДР є:

перевищення встановлених обмежень швидкості руху;

проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху;

порушення інших правил дорожнього руху (ст. 122 КУпАП);

порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (ст. 124 КУпАП).

Тим часом статтями КУпАП передбачені також інші адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням ПДР:

експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах;

порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів;

невиконання водіями вимог про зупинку;

залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);

порушення правил руху через залізничні переїзди тощо.

"У більшості випадків за порушення Правил дорожнього руху передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу", - наголосив юрист.

Наприклад, покарати штрафом у розмірі 340 гривень (згідно з частиною 1 статті 122 КУпАП) водіїв можуть у випадку:

перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 кілометрів на годину;

порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг;

порушення правил перевезення вантажів;

порушення правил буксирування транспортних засобів;

порушення правил зупинки або стоянки;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах;

порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками.

Накладенням більшого штрафу (у розмірі 850 гривень) або ж навіть позбавленням права керування транспортними засобами (на строк від шести місяців до одного року) учасників дорожнього руху можуть покарати за порушення ПДР, яке спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (згідно з частиною 1 статті 124 КУпАП).

Як діяти у випадку незгоди зі штрафом за порушення ПДР

Буліменко розповів, що адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням ПДР, розглядаються органами Національної поліції або районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

"За результатами розгляду справи уповноважений орган може винести постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", - уточнив він.

За словами юриста, якщо постанова про накладення штрафу винесена органом Національної поліції, вона може бути оскаржена (у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України):

або у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі);

або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд.

"У разі оскарження постанови органу Національної поліції про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу до суду, така позовна заява подається впродовж десяти днів із дня вручення постанови", - наголосив експерт.

Він пояснив, що за наслідками розгляду справи суд може, серед іншого:

скасувати постанову про накладення штрафу і надіслати справу на новий розгляд до компетентного органу (посадової особи);

скасувати постанову про накладення штрафу і закрити справу про адміністративне правопорушення.

"Якщо суд ухвалить рішення про відмову у позові, апеляційна скарга на таке рішення може бути подана до апеляційного суду впродовж десяти днів із дня проголошення рішення", - повідомив Буліменко.

Можливий також випадок, коли справа про адміністративне правопорушення (пов'язане з порушенням ПДР) розглядається судом і суд виносить постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Така постанова може бути оскаржена до апеляційного суду, який, серед іншого, має право скасувати постанову про накладення штрафу та закрити провадження у справі (або ж скасувати постанову та прийняти нову).

"При цьому постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає", - підсумував магістр права.