Який штраф можуть виписати пішоходам за порушення ПДР: пояснення поліції
В Україні пішоходам, які порушують Правила дорожнього руху (ПДР), можуть винести постанову про накладення адміністративного стягнення - штрафу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Як можуть покарати пішохода за порушення ПДР
"Пішоходи, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху", - нагадали правоохоронці.
Як приклад наводиться випадок, коли у Святошинському районі Києва інспектори помітили чоловіків, які перейшли проїзну частину у невстановленому місці, та одразу ж зупинили порушників.
Уточнюється, що патрульні:
- провели з громадянами профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому
- винесли постанови за ч. 1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
Зазначимо, що згідно з частиною 1 статті 127 КУпАП, пішоходів можуть покарати за:
- непокору сигналам регулювання дорожнього руху
- перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, які наближаються
- невиконання інших правил дорожнього руху (ПДР)
Такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 255 гривень.
"Пам'ятайте, що згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження", - наголосили у поліції.
Громадянам нагадали також про необхідність виділяти себе на проїжджій частині у темну пору доби та за несприятливих погодних умов.
"Бережіть себе та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виконання сигналів регулювальника обов'язкове для всіх учасників дорожнього руху - водіїв, велосипедистів і навіть пішоходів.
Отже, щоб вберегти здоров'я та уникнути проблем з правоохоронцями, українцям варто пам'ятати значення сигналів, які подає регулювальник.
Читайте також, як пішоходам залишатись помітними для водіїв у темний час доби.
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