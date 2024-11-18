Який штраф можуть виписати пішоходам за порушення ПДР: пояснення поліції

В Україні пішоходам, які порушують Правила дорожнього руху (ПДР), можуть винести постанову про накладення адміністративного стягнення - штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Як можуть покарати пішохода за порушення ПДР

"Пішоходи, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху", - нагадали правоохоронці.

Як приклад наводиться випадок, коли у Святошинському районі Києва інспектори помітили чоловіків, які перейшли проїзну частину у невстановленому місці, та одразу ж зупинили порушників.

Уточнюється, що патрульні:

провели з громадянами профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому

винесли постанови за ч. 1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

Зазначимо, що згідно з частиною 1 статті 127 КУпАП, пішоходів можуть покарати за:

непокору сигналам регулювання дорожнього руху

перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, які наближаються

невиконання інших правил дорожнього руху (ПДР)

Такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить нині 255 гривень.

"Пам'ятайте, що згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження", - наголосили у поліції.

Громадянам нагадали також про необхідність виділяти себе на проїжджій частині у темну пору доби та за несприятливих погодних умов.

"Бережіть себе та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)