Не согласны со штрафом за нарушение ПДД? Юрист объяснил, можно ли с этим что-то сделать

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения предусмотрена рядом статей Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В большинстве случаев тех, кто нарушил ПДД, могут наказать штрафом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
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По словам эксперта, наиболее распространенными административными правонарушениями в сфере нарушения ПДД являются:
Между тем статьями КУоАП предусмотрены также другие административные правонарушения, связанные с нарушением ПДД:
"В большинстве случаев за нарушение Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", - подчеркнул юрист.
Например, наказать штрафом в размере 340 гривен (согласно части 1 статьи 122 КУоАП) водителей могут в случае:
Наложением большего штрафа (в размере 850 гривен) или даже лишением права управления транспортными средствами (на срок от шести месяцев до одного года) участников дорожного движения могут наказать за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества (согласно части 1 статьи 124 КУоАП).
Булименко рассказал, что административные правонарушения, связанные с нарушением ПДД, рассматриваются органами Национальной полиции или районными, районными в городе, городскими или горрайонными судами.
"По результатам рассмотрения дела уполномоченный орган может вынести постановление о привлечении лица к административной ответственности в виде штрафа", - уточнил он.
По словам юриста, если постановление о наложении штрафа вынесено органом Национальной полиции, оно может быть обжаловано (в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины):
"В случае обжалования постановления органа Национальной полиции о наложении административного взыскания в виде штрафа в суд, такое исковое заявление подается в течение десяти дней со дня вручения постановления", - подчеркнул эксперт.
Он объяснил, что по результатам рассмотрения дела суд может, среди прочего:
"Если суд примет решение об отказе в иске, апелляционная жалоба на такое решение может быть подана в апелляционный суд в течение десяти дней со дня провозглашения решения", - сообщил Булименко.
Возможен также случай, когда дело об административном правонарушении (связанное с нарушением ПДД) рассматривается судом и суд выносит постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа.
Такое постановление может быть обжаловано в апелляционный суд, который, среди прочего, имеет право отменить постановление о наложении штрафа и закрыть производство по делу (или же отменить постановление и принять новое).
"При этом постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит", - подытожил магистр права.
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