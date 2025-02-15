Не согласны со штрафом за нарушение ПДД? Юрист объяснил, можно ли с этим что-то сделать

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За что водителей в Украине могут наказать штрафом

По словам эксперта, наиболее распространенными административными правонарушениями в сфере нарушения ПДД являются:

превышение установленных ограничений скорости движения;

проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения;

нарушение других правил дорожного движения (ст. 122 КУоАП);

нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества (ст. 124 КУоАП).

Между тем статьями КУоАП предусмотрены также другие административные правонарушения, связанные с нарушением ПДД:

эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах;

нарушение правил перевозки пассажиров при предоставлении услуг по перевозке пассажиров;

невыполнение водителями требований об остановке;

оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП);

нарушение правил движения через железнодорожные переезды и т.д.

"В большинстве случаев за нарушение Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", - подчеркнул юрист.

Например, наказать штрафом в размере 340 гривен (согласно части 1 статьи 122 КУоАП) водителей могут в случае:

превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час;

нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог;

нарушения правил перевозки грузов;

нарушения правил буксировки транспортных средств;

нарушения правил остановки или стоянки;

нарушения правил проезда пешеходных переходов;

непредоставления преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах;

нарушения установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам.

Наложением большего штрафа (в размере 850 гривен) или даже лишением права управления транспортными средствами (на срок от шести месяцев до одного года) участников дорожного движения могут наказать за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества (согласно части 1 статьи 124 КУоАП).

Как действовать в случае несогласия со штрафом за нарушение ПДД

Булименко рассказал, что административные правонарушения, связанные с нарушением ПДД, рассматриваются органами Национальной полиции или районными, районными в городе, городскими или горрайонными судами.

"По результатам рассмотрения дела уполномоченный орган может вынести постановление о привлечении лица к административной ответственности в виде штрафа", - уточнил он.

По словам юриста, если постановление о наложении штрафа вынесено органом Национальной полиции, оно может быть обжаловано (в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины):

либо в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу);

либо в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд.

"В случае обжалования постановления органа Национальной полиции о наложении административного взыскания в виде штрафа в суд, такое исковое заявление подается в течение десяти дней со дня вручения постановления", - подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что по результатам рассмотрения дела суд может, среди прочего:

отменить постановление о наложении штрафа и направить дело на новое рассмотрение в компетентный орган (должностному лицу);

отменить постановление о наложении штрафа и закрыть дело об административном правонарушении.

"Если суд примет решение об отказе в иске, апелляционная жалоба на такое решение может быть подана в апелляционный суд в течение десяти дней со дня провозглашения решения", - сообщил Булименко.

Возможен также случай, когда дело об административном правонарушении (связанное с нарушением ПДД) рассматривается судом и суд выносит постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа.

Такое постановление может быть обжаловано в апелляционный суд, который, среди прочего, имеет право отменить постановление о наложении штрафа и закрыть производство по делу (или же отменить постановление и принять новое).

"При этом постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит", - подытожил магистр права.