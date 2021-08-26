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Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 12:00
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет Украинская экономика синхронизируется с европейской (фото: Rob Stothard/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

О том, какой была экономика Украины в 1991 году, как изменилась за 30 лет и что нас ждет в будущем – ниже в материале РБК-Украина.

Украина подошла к 30-летию Независимости с неоднозначными экономическими итогами. Если в абсолютных цифрах производства и доли в мировой экономике страна точно потеряла, то с благосостоянием граждан ситуация скорее обратная.

Оздоровление структуры экономики привело к тому, что украинцы получили доступ к товарам и услугам, а главное – новые возможности, о которых в советских условиях не было и речи.

C чем Украина пришла к 1991 году

Государственная служба статистики (Госстат) дает отрывочные сведения за 1991 год. Тем не менее, данные международных финансовых организаций, прежде всего Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), позволяют сравнить экономику Украины сейчас и 30 лет назад.

По данным ВБ, валовый внутренний продукт Украины в 1991 году достиг 188,5 млрд долларов (в постоянных ценах 2010 года). Через 30 лет это только 130 млрд долларов. К 2020 году доля Украины в мировом ВВП сократилась в три раза с 0,49% до 0,16%.

Это связано с тем, что экономика Украины сокращалась, в то время как мир стремительно рос. Среднегодовые темпы увеличения мирового ВВП за последние 30 лет составили 3,3%, в то время как наш падал на 1,1% в год. В итоге размер мировой экономики вырос более чем в два раза, а Украина потеряла около трети ВВП.

Однако к 1991 году наша страна подошла с экономикой, которая не соответствовала современным вызовам.

"Украина получила в наследство в значительной мере искривленную структуру производства, в которой преобладали энергоресурсы и неэффективная промышленность", – объяснил РБК-Украина директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

В качестве примера он привел горно-металлургический комплекс, который был эффективен только в тех условиях сбыта, которые предъявлялись в пределах СССР.

Уровень жизни

Данные Всемирного банка говорят, что украинцы в среднем живут примерно так же, как и 30 лет назад. Если в 1991 году ВВП на душу населения составлял 3624 долларов (в ценах 2010 года), то в 2020 году уже 3116 долларов – то есть 86% от уровня 30 лет назад. Данные по паритету покупательной способности дают схожие результаты: 14 397 долларов (в ценах 2017 года) в 1991 году и 12 377 долларов в 2020 году (снова 86%).

Вместе, с тем, интегральный показатель ВВП не всегда отражает реальный уровень жизни в стране. В частности, это зависит от структуры экономики. К примеру, доля конечного потребления домашних хозяйств в ВВП выросла с 54,0% в 1991 году до 74,3% в 2020 году.

По сути состоялся переход от командной и милитаризованной экономики в СССР к рыночной, ориентированной на потребности людей. При том же уровне выпуска на одного человека это значительно изменило качество жизни, уточнил изданию руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.

"Доля оборонного комплекса в промышленности составляла от 50 до 70% в разные годы Союза, а его выпуск включался в ВВП. В современной экономике Украины он заместился потребительскими товарами, прежде всего услугами. То есть вместо ракет и снарядов мы получили больше еды, потребительских товаров и услуг", – сказал он.

Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

Как отметил экономист, благосостояние граждан изменилось лишь по той причине, что фактически изменился доступ и качество товаров и услуг. "Знаменитые талоны на получение товаров и сравнительно такой же уровень ВВП на душу населения говорят о совершенно другой экономике", – добавил Шоломицкий.

Похожего мнения придерживается Богдан Прохоров, экономист Центра экономической стратегии. По его словам, очевидно, что средний уровень жизни в начале 90-х несопоставим с нынешним, поскольку ключевым является вопрос: что можно купить на определенную зарплату.

"И если можно было сравнить страны между собой по состоянию на 1991 год, то сравнивать покупательную способность тогда и сейчас не совсем корректно – потому что изменился набор товаров и услуг, которые покупают люди. Также есть такой аспект как наличие доступа к товару – его сложно измерить, но очевидно, что сейчас не нужно месяцами или годами ждать в очереди, чтобы купить автомобиль или мебель", – добавил эксперт.

Кроме того, статистика в начале 1990-х годов опиралась на плановую структуру экономики с регулируемыми ценами. Так что она вполне может быть недостоверна и даже искажена. "Все показатели рассчитывались на основе установленных государством цен, рыночных цен, близких к справедливым, в СССР не существовало", – уточнил Прохоров.

Самая бедная страна Европы

Цифры МВФ за 2020 год свидетельствуют, что Украина остается беднейшей страной Европы. ВВП на душу населения в среднем по миру достиг 11 058 долларов, в Украине это только 33% – 3 653 долларов. По сравнению со странами ЕС (34 047 долларов) разница почти в десять раз. Украина отстает не только от Польши (15 654 долларов), но и от Молдовы (4 366 долларов).

Прохоров из Центра экономической стратегии напомнил о том, что стартовые позиции Украины и стран "советского блока" были приблизительно одинаковы.

"Если считать в долларах США по текущему курсу, в 1991 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности несколько превышал средний уровень для стран Центральной Европы – но с того времени в Польше, Венгрии, Чехии ВВП на душу населения вырос в 3,5-6 раз", – констатировал он.

Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

По данным Всемирного банка, одной из главных причин отставания стала низкая производительность труда. Среднестатистический рабочий в Германии за 17 дней производит столько же, сколько его коллега в Украине за один год. Чтобы достичь уровня благосостояния Западной Европы при нынешнем росте экономики Украине нужно сто лет. В банке советуют наращивать объем инвестиций в основной капитал – средства производства и технологии.

Украина была достаточно бедной страной по мировым меркам и в 1991 году. Ее ВВП на душу населения (3 625 долларов в ценах 2010 года) составлял примерно 50% от среднего по миру (7 168 долларов). В 2020 году это меньше трети – 3 116 долларов от 10 566 долларов.

Тем не менее, по оценке Шоломницкого из Киевской школы экономики, Украина могла занимать первые строчки в абсолютных цифрах.

"Еще в 80-х годах ВВП Советского Союза был вторым в мире. Соответственно, считая, что экономика Украины была второй после экономики России в составе Союза, предполагаем, что по важности наша находилась в первой десятке. Сейчас мы ориентировочно между 55 и 60 местом в рейтинге ВВП в текущих ценах", – отметил экономист.

Доходы и зарплата

Одним из показателей уровня жизни может служить и средняя зарплата, которая в Украинской СССР в 1990 году достигла 244 рублей. Но в 1991 году произошел скачек инфляции (по оценке Госстата цены выросли примерно в три раза), зарплата поднялась до 480 рублей – на тот момент всего 16 долларов.

Затем в 1992 году ввели карбованцы и зарплата в пересчете поднялась до 31 доллара в 1993 году и 45 долларов по состоянию на 1994 год. В целом из-за резких скачков курса и разницы цен оценить уровень зарплат в этот период достаточно сложно. Постоянные данные Госстат дает с 1996 года, когда официальной валютой стала гривна и средняя зарплата составила 126 гривен (69 долларов).

Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

Средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов летом 2008 года, однако после начала кризиса резко снизилась. Второй раз зарплата поднялась до 400 долларов в середине 2013 года, после чего упала в два раза. В третий раз зарплата выросла до 400 долларов в июне 2019 года.

А вот в июле 2021 года средняя зарплата впервые в истории поднялась выше 500 долларов. Тем не менее, такой уровень пока еще значительно ниже, чем в соседней Польше (около 1500 долларов).

Население Украины сокращается, в мире – растет

Сокращение населения остается одной из главных тем, которые обсуждаются в связи с независимостью страны. Украинцев стало на 10 млн в меньше: с 1991 по 2020 год население сократилось с 51,9 до 41,9 млн человек. Причем Госстат по-прежнему учитывает население оккупированного Россией Донбасса (но не Крыма). Прогнозы неутешительны, МВФ ожидает, что через пять лет население сократится еще на 1 млн человек.

Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

В то же время мировое население выросло за последние 30 лет на 44% – с 5,368 млрд до 7,753 млрд человек.

Качественной характеристикой уровня страны является ожидаемая продолжительность жизни, которая за годы независимости почти не изменилась. По данным Всемирного банка, если в 1991 году она была 69,3 лет, то в 2019 выросла до 71,8 лет. Как и раньше, средний срок жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин – 77 против 66,9 лет (в 1991 году это соотношение было 64,6 против 72,2 лет).

Однако в мире в целом продолжительность жизни выросла с 65,6 до 72,7 лет. В развитых странах Западной Европы этот показатель превышает 80 лет.

Кроме того, предварительные данные Госстата свидетельствуют, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни украинцев сократилась примерно на полгода. Это может быть связано с эпидемией COVID-19. Такие же тенденции наблюдаются в развитых странах мира, в том числе в США.

Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

Статистические данные говорят, что соотношение городского и сельского населения за 30 лет также практически не изменилось. В 1991 году в городах проживало 35,1 млн украинцев (67,5% от общей численности в 51,9 млн), в селах – 16,9 млн (32,5%). В 2020 году в городах жило 29,1 млн человек (69,5% от общей численности в 41,9 млн), в селах – 12,8 млн (30,5%).

Оценка украинцами своего уровня жизни

Уровень благосостояния в современной и Украине и во времена СССР неоднозначно оценивается и самими гражданами. По данным последнего опроса Социологической группы "Рейтинг", половина (43%) считают, что он был выше 30 лет назад, столько же (43%) – что сейчас. Свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) – сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине, по сравнению с советским периодом.

По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока "уступает" советскому прошлому. При этом 61% опрошенных не жалеют о распаде Советского Союза. Это максимальный уровень с 2010 года. Продолжают ностальгировать 32% респондентов.

Изменение структуры и возможности для роста

За годы независимости доля услуг в ВВП Украины выросла с 28,9% до 55,6% в 2020 году. Доля промышленности (в том числе строительства) в ВВП Украины в 1991 году составляла 54,5%, в 2020 году она снизилась до 20,9%. Доля сельского хозяйства в экономике Украины за годы независимости сократилась в 2,5 раза – с 24,6% до 9,3% от ВВП.

Расходы на сектор государственного управления в 2020 году (19,3% от ВВП) остались на уровне 1991 года (17,4%). Это содержание чиновников, полиции, армии, здравоохранение, образование, культура, соцпомощь и тому подобное. Доля экспорта и импорта товаров и услуг в 1991 году составляла 26,1%. В 1990-х она начала резко расти и достигла в 2000 году 62,4%. К 2020 году она опустилась до 39%.

Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

Экономисты советуют сосредоточиться на конкретных преимуществах, которые дают возможности для роста. Юрчишин из Центра Разумкова отметил, что сейчас решающее значение имеет занятие выгодных конкурентных ниш. Для Украина, к примеру, это может быть производство продуктов питания, особенно органических.

"Если страна способна найти нишу, где она может предложить миру или соседним странам те товары, в которых она имеет относительные, или даже абсолютные преимущества, это должно приветствоваться и поддерживаться", – объяснил эксперт.

Юрчишин также обратил внимание на одну из бурно развивающихся сфер экономики Украины – ИТ-сектор. По его словам, если в 2000 году его доля составляла всего 2,8% в ВВП Украины, то в 2020 году это было 5,2% – то есть рост почти в два раза.

Перспективы

МВФ оценивает потенциальный рост экономики Украины примерно в 3,5-4% в год. Теоретически это дает шанс достичь уровня стран Центрально-Восточной Европы в ближайшие десятилетия. К примеру, во Всемирном банке в 2019 году говорили, что это может произойти через 50 лет.

На практике же Украина проходит каждый кризис тяжелее соседей, а восстанавливается медленнее. В итоге страна все больше отстает не только от развитых стран Западной Европы, но и от восточно-европейских соседей. Об опережающих темпах роста в 2019 году заявляло правительство, но уже в конце того же года экономика резко затормозила, в 2020 году упала на 4%, а в 2021 году продолжает находиться в рецессии.

Юрчишин из Центра Разумкова считает, что если Украина в ближайшие 3-5 лет будет расти на 3-3,5%, то это будет достаточно приличный показатель.

"Это будет свидетельствовать, что мы создаем базис стойкости устойчивого развития. Потому что с 2007 года у нас каждые 3-4 года происходит кризис или предкризисное состояние. Несколько лет пусть невысокой, но спокойной динамики – это позитив", – констатировал он.

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