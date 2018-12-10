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У всех незаконно удерживаемых в РФ украинских моряков есть адвокаты, - омбудсмен

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 13:58
У всех незаконно удерживаемых в РФ украинских моряков есть адвокаты, - омбудсмен
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Срок действия договоров с адвокатами будет распространяться на весь период предварительного следствия

У всех незаконно удерживаемых в Российской Федерации украинских моряков есть собственные адвокаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

По словам Денисовой, адвокатские услуги будут оплачиваться по договорам, которые будет заключать в Москве уполномоченное лицо от Министерства иностранных дел Украины, а все расходы (гонорар и дополнительные расходы) берет на себя Украина.

"Каждый украинский военнопленный, который незаконно удерживается в Российской Федерации, уже имеет собственного адвоката. Срок действия договоров будет распространяться на весь период предварительного следствия. С начала следственных действий, 11 декабря, каждому пленному украинскому моряку будет обеспечена полноценная защита", - написала она.

У всех незаконно удерживаемых в РФ украинских моряков есть адвокаты, - омбудсмен

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обратился к главе Украинской православной церкви Московского патриархата за помощью в освобождении украинских моряков, которые находятся в плену Российской Федерации.

Отметим, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе РФ напала на украинские корабли, в результате чего было захвачено три судна и 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.

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