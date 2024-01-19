Незаконні МАФи та стихійні парковки. У Раді пропонують врегулювати цей сектор бізнесу

Незабаром у парламенті розглядатимуть новий законопроєкт, мета якого - впорядкувати правила розміщення в Україні МАФів та парковок та умов отримання дозволів на це. Відповідний проект закону - №10308 зареєстрували у Верховній раді наприкінці грудня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, як і у попередній версії документа, - законопроекті №9233, відхиленого парламентом влітку минулого року, законодавці пропонують заходи, що полегшать умови роботи для малого та середнього бізнесу.

Водночас нова версія більш чітко окреслює правила роботи МАФів та парковок і отримання дозволів на їх розміщення - з акцентом на рівні умови для всіх підприємців і максимальну прозорість цього процесу.

"Ми врахували всі зауваження, врегулювали всі неузгодженості, які були в №9233. Тому новий законопроєкт має допомогти, з одного боку, унеможливити зручні схеми наживи місцевої влади, з другого - гарантувати підприємцям, які ведуть бізнес у МАФах та кіосках по всій країні, рівні умови роботи та прозорість процесу отримання дозволів", - повідомила нардеп.

Що пропонує законопроект

Спрощення і врегулювання питань та процедур, пов’язаних з розміщенням МАФів та майданчиків для платного паркування.

Встановлення прозорої, законодавчо визначеної процедури розміщення МАФів та парковок на державних та комунальних земельних ділянках через конкурентні онлайн-аукціони. За результатами електронних торгів особа, що запропонувала найвищу ціну, отримує право на розміщення таких об'єктів. Це дозволить зробити процеси конкурентними та позбавить їх корупційних ризиків.

Запровадження прозорих та конкурентних механізмів доступу суб'єктів господарювання до отримання права на розміщення МАФів та майданчиків для паркування транспортних засобів.

Також законопроект пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, щоб зробити правила користування державною та комунальною землею зрозумілішими. Зокрема, це стосується однакових правил для укладання угод щодо використання землі для розміщення МАФів та парковок.

За словами Шуляк, йдеться насамперед про створення єдиної зрозумілої процедури: органи місцевого самоврядування визначають конкретні місця для розміщення МАФів та парковок, цю схему публікують у відкритому доступі, а далі зацікавлені підприємці можуть брати участь у електронному аукціоні.

Принципово новим в цій версії законопроєкту є проведення аукціонів на право земельного сервітуту - права землекористувача на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою. Тобто тимчасова споруда матиме прив'язку до земельної ділянки на основі саме цього права, а не через паспорт прив'язки, як це було раніше і як пропонувалося у попередній версії законопроєкту.

"Право сервітуту краще інтегрується в підхід сталого розвитку громад і у земельне законодавство. А для бізнесу перевага в тому, що цей договір має більшу юридичну силу, ніж паспорт прив'язки, який не захищав бізнес повною мірою - навіть після розміщення тимчасової споруди законодавство передбачало можливість її звідти прибрати", - пояснила Шуляк.