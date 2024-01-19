Незаконные МАФы и стихийные парковки. В Раде предлагают урегулировать этот сектор бизнеса

В ближайшее время в парламенте будут рассматриваться новый законопроект, цель которого - упорядочить правила размещения в Украине МАФов и парковок и условий получения разрешений на это. Соответствующий проект закона №10308 зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, как и в предыдущей версии документа, - законопроект №9233, отклоненный парламентом летом прошлого года, законодатели предлагают меры, облегчающие условия работы для малого и среднего бизнеса.

В то же время, новая версия более четко очерчивает правила работы МАФов и парковок и получения разрешений на их размещение - с акцентом на равные условия для всех предпринимателей и максимальную прозрачность этого процесса.

"Мы учли все замечания, урегулировали все несогласованности, которые были в №9233. Поэтому новый законопроект должен помочь, с одной стороны, сделать невозможным удобные схемы наживы местных властей, с другой - гарантировать предпринимателям, ведущим бизнес в МАФах и киосках по всей стране, равные условия работы и прозрачность процесса получения разрешений", - сообщила нардеп.

Что предлагает законопроект

Упрощение и урегулирование вопросов и процедур, связанных с размещением МАФ и площадок для платной парковки.

Установка прозрачной, законодательно определенной процедуры размещения МАФов и парковок на государственных и коммунальных земельных участках через конкурентные онлайн-аукционы. По результатам электронных торгов лицо, предложившее самую высокую цену, получает право на размещение таких объектов. Это позволит сделать процессы конкурентными и лишит их коррупционных рисков.

Внедрение прозрачных и конкурентных механизмов доступа субъектов хозяйствования к получению права на размещение МАФов и площадок для парковки транспортных средств.

Также законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины, чтобы сделать правила пользования государственной и коммунальной землей более понятными. В частности, это касается равных правил для заключения соглашений по использованию земли для размещения МАФов и парковок.

По словам Шуляк, речь идет, прежде всего, о создании единой понятной процедуры: органы местного самоуправления определяют конкретные места для размещения МАФов и парковок, эту схему публикуют в открытом доступе, а дальше заинтересованные предприниматели могут участвовать в электронном аукционе.

Принципиально новым в этой версии законопроекта является проведение аукционов на право земельного сервитута - права землепользователя на ограниченное платное или безвозмездное пользование чужим земельным участком. То есть временное сооружение будет иметь привязку к земельному участку на основе именно этого права, а не через паспорт привязки, как это было раньше и как предлагалось в предыдущей версии законопроекта.

"Право сервитута лучше интегрируется в подход устойчивого развития общин и в земельное законодательство. А для бизнеса преимущество в том, что этот договор имеет большую юридическую силу, чем паспорт привязки, не защищавший бизнес в полной мере - даже после размещения временного сооружения законодательство предусматривало возможность ее оттуда убрать", - объяснила Шуляк.