Незаконні дії. Юрист пояснила, що не мають права робити працівники ТЦК

Що не мають права робити представники ТЦК

"Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року, ТЦК та СП мають чіткі права та обов’язки щодо військовозобов’язаних. Ці документи визначають законні дії, які ТЦК може вчиняти, а також ті, що вважаються протиправними", – каже юрист.

Деякі дії, що вчиняються ТЦК, можуть порушувати права громадян і розглядатися як протиправні. Нижче наводимо їх перелік.

Примусовий привід (супровід) без належного судового рішення: ТЦК не може самостійно затримувати або доставляти військовозобов’язаних примусово. Примусовий привід можливий лише на підставі рішення суду і за участю правоохоронних органів.

Порушення процедури медичного огляду: виклик на медогляд повинен відбуватися в чітко встановленому порядку. Якщо ТЦК змушує пройти медогляд осіб, що мають законну відстрочку або визнані непридатними, це вважається порушенням закону.

Неналежне поводження з персональними даними: відповідно до закону, дані про військовозобов’язаних є конфіденційними. Неправомірне розголошення або неналежне зберігання таких даних є порушенням.

Перевищення повноважень: працівники ТЦК не мають права здійснювати самовільні перевірки або входити до житла військовозобов’язаного без дозволу, а також чинити тиск або примушувати осіб до мобілізації, якщо вони мають законне право на відстрочку.

Які повноваження мають працівники ТЦК

"Працівники ТЦК мають право вручати повістки військовозобов’язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та для мобілізації. Повістки можуть вручатися за місцем проживання, роботи або особисто під підпис. Якщо військовозобов’язаний відмовляється від підпису, це фіксується як відмова", – каже Козян.

Також ТЦК має право викликати військовозобов’язаних для проходження медичного огляду з метою визначення їхньої придатності до служби. А ще військкоми уповноважені вести облік даних про військовозобов’язаних та оновлювати інформацію про їхнє місце проживання, сімейний стан та стан здоров’я.

"У разі ухилення військовозобов’язаного від мобілізації ТЦК може залучати поліцію для встановлення місця перебування особи або здійснення примусового приводу на підставі рішення суду", – наголошує експерт.

Як військовозобов'язаним захистити свої права

"У випадку порушення прав військовозобов’язаних, вони можуть звертатися до суду, прокуратури або омбудсмена. Вони мають право відмовитися від отримання повістки, виданої з порушенням процедури", – говорить Козян.

Якщо особа вважає, що призов порушує її права або проходження медогляду відбулося з порушенням, вона має право оскаржити рішення у судовому порядку.

"Таким чином, дії ТЦК повинні здійснюватися у рамках закону та відповідно до постанови №560 від 2024 року, яка регулює мобілізаційні заходи. Будь-які порушення або перевищення повноважень працівників ТЦК можуть бути оскаржені у правовому порядку", – каже юрист.