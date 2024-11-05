Незаконные действия. Юрист объяснила, что не имеют права делать работники ТЦК

Что не имеют права делать представители ТЦК

"Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановлению Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года, ТЦК и СП имеют четкие права и обязанности в отношении военнообязанных. Эти документы определяют законные действия, которые ТЦК может делать, а также те, что считаются противоправными", – говорит юрист.

Некоторые действия, совершаемые ТЦК, могут нарушать права граждан и рассматриваться как противоправные. Ниже приводим их перечень.

Принудительный привод (сопровождение) без должного судебного решения: ТЦК не может самостоятельно задерживать или доставлять военнообязанных принудительно. Принудительный привод возможно только на основании решения суда и с участием правоохранительных органов.

Нарушение процедуры медицинского осмотра: вызов на медосмотр должен производиться в четко установленном порядке. Если ТЦК вынуждает пройти медосмотр граждан, которые имеют законную отсрочку или они признаны непригодными, это считается нарушением закона.

Ненадлежащее обращение с персональными данными: согласно закону, данные о военнообязанных конфиденциальны. Неправомерное разглашение или ненадлежащее хранение таких данных является нарушением.

Превышение полномочий: работники ТЦК не вправе осуществлять самовольные проверки или входить в жилье военнообязанного без разрешения, а также оказывать давление или принуждать граждан к мобилизации, если они имеют законное право на отсрочку.

Какие полномочия имеют работники ТЦК

"Работники ТЦК имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации. Повестки могут вручаться по месту жительства, работы или лично под подпись. Если военнообязанный отказывается от подписи, это фиксируется как отказ", – говорит Козян.

Также ТЦК имеет право вызвать военнообязанных для прохождения медицинского осмотра с целью определения их пригодности к службе. А еще военные уполномочены вести учет данных о военнообязанных и обновлять информацию об их месте проживания, семейном положении и состоянии здоровья.

"В случае уклонения военнообязанного от мобилизации ТЦК может привлекать полицию для установления места нахождения лица или осуществления принудительного привода на основании решения суда", – отмечает эксперт.

Как военнообязанным защитить свои права

"В случае нарушения прав военнообязанных, они могут обращаться в суд, прокуратуру или к омбудсмену. Они имеют право отказаться от получения повестки, выданной с нарушением процедуры", – говорит Козян.

Если гражданин считает, что призыв нарушает его права или прохождение медосмотра произошло с нарушением, он вправе обжаловать решение в судебном порядке.

"Таким образом, действия ТЦК должны осуществляться в рамках закона и в соответствии с постановлением №560 от 2024 года, регулирующим мобилизационные мероприятия. Любые нарушения или превышение полномочий работников ТЦК могут быть обжалованы в правовом порядке", – говорит юрист.