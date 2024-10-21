Що буде, якщо під час зустрічі з ТЦК при собі нема документів

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди при собі мати документи, що засвідчують особу, а також військово-облікові документи.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука, що буде, якщо при зустрічі із ТЦК чоловік не зможе пред'явити документи.

Яким може бути покарання за відсутність документів при зустрічі із ТЦК

Чоловікам потрібно завжди при собі носити паспорт громадянина України, військовий квиток та інші документи, які можуть бути необхідні для розв'язання індивідуальних питань: довідки про навчання, медичні довідки тощо.

"Якщо під час зустрічі з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вас не буде при собі необхідних документів, це може призвести до певних наслідків", – говорить юрист.

Що може статися:

затримка у розв'язанні питань : без необхідних документів буде важко з'ясувати ваш військово-обліковий статус, перевірити придатність до військової служби тощо

: без необхідних документів буде важко з'ясувати ваш військово-обліковий статус, перевірити придатність до військової служби тощо доставлення до ТЦК: якщо ви не можете підтвердити свою особу та пред'явити документи, працівники ТЦК можуть запросити вас пройти до відділення для ідентифікації. Це не означає, що вас обов'язково призвуть на службу, але це може бути зроблено для перевірки вашого статусу щодо військового обліку

якщо ви не можете підтвердити свою особу та пред'явити документи, працівники ТЦК можуть запросити вас пройти до відділення для ідентифікації. Це не означає, що вас обов'язково призвуть на службу, але це може бути зроблено для перевірки вашого статусу щодо військового обліку вручення повістки: якщо ви є військовозобов'язаним, але не маєте документів, вам можуть виписати повістку на явку до ТЦК для уточнення ваших даних або проходження медичної комісії. Повістка не означає автоматичний призов, але зобов'язує вас з'явитися у вказаний час

якщо ви є військовозобов'язаним, але не маєте документів, вам можуть виписати повістку на явку до ТЦК для уточнення ваших даних або проходження медичної комісії. Повістка не означає автоматичний призов, але зобов'язує вас з'явитися у вказаний час потреба повторного візиту : вас можуть попросити прийти повторно, вже маючи всі необхідні документи

: вас можуть попросити прийти повторно, вже маючи всі необхідні документи адміністративна відповідальність : у деяких випадках відсутність документів може розглядатися як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Сума штрафу варіюється

: у деяких випадках відсутність документів може розглядатися як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Сума штрафу варіюється можливе примусове доставлення до ТЦК: якщо ви ухиляєтесь від виконання військового обов'язку, вас можуть примусово доставити до ТЦК за рішенням суду

Що робити, якщо ви забули документи

"Спокійно поясніть ситуацію працівнику ТЦК, що ви забули документи, і попросіть призначити іншу зустріч. Обов'язково запишіть контактні дані працівника ТЦК та дату і час наступної зустрічі. До цієї дати зберіть усі необхідні документи", – радить Франчук.

Він додає, що важливо пам'ятати, що будь-які дії з боку представників ТЦК мають відповідати законодавству. Якщо у вас немає документів, варто співпрацювати з військкомами та пояснити їм ситуацію.

"Також раджу мати при собі копії основних документів для уникнення непорозумінь", – каже юрист.