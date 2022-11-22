Незабитий Лєвандовскі пенальті позбавив збірну Польщі перемоги над Мексикою: відео

Чемпіонат світу-2022, група C, 1-й тур

Мексика – Польща – 0:0

Нереалізований пенальті: Лєвандовскі, 58 (П)

Перший реальний момент створили мексиканці на 26-й хвилині. Еррера таки зумів із другої спроби подати на межу воротарського майданчика, звідки Вега небезпечно пробив головою – повз стійку. А перед перервою несподіваний удар Санчеса з рикошетом кіпер перевів над поперечиною.

Поляки заграли активніше після перерви. Зусилля "Кадри" швидко були винагороджені – Морено сфолив проти Лєвандовскі, а рефері вказав на 11-метрову позначку. Сам постраждалий і взявся бити пенальті, але переграти Очоа не зумів.

Видатний бомбардир досі залишається без жодного забитого м'яча на чемпіонатах світу. З моменту дебюту Лєвандовскі в збірній у вересні 2008-го Польща пропустила ЧС-2010 і ЧС-2014, а на Мундіалі в Росії забивали інші.

Збірна Мексики могла покарати поляків за невикористаний одинадцятиметровий. Проте, Щенсни продемонстрував високий рівень майстерності, парирувавши удар Мартіна після пострілу Альвареса з дистанції. Зрештою, ніхто з команд так і не забив.