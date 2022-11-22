Незабитий Лєвандовскі пенальті позбавив збірну Польщі перемоги над Мексикою: відео

Нульовою нічиєю завершився матч 1-го туру в групі C чемпіонату світу-2022 між збірними Мексики та Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат світу-2022, група C, 1-й тур
Мексика – Польща – 0:0
Нереалізований пенальті: Лєвандовскі, 58 (П)
Перший реальний момент створили мексиканці на 26-й хвилині. Еррера таки зумів із другої спроби подати на межу воротарського майданчика, звідки Вега небезпечно пробив головою – повз стійку. А перед перервою несподіваний удар Санчеса з рикошетом кіпер перевів над поперечиною.
Поляки заграли активніше після перерви. Зусилля "Кадри" швидко були винагороджені – Морено сфолив проти Лєвандовскі, а рефері вказав на 11-метрову позначку. Сам постраждалий і взявся бити пенальті, але переграти Очоа не зумів.
Видатний бомбардир досі залишається без жодного забитого м'яча на чемпіонатах світу. З моменту дебюту Лєвандовскі в збірній у вересні 2008-го Польща пропустила ЧС-2010 і ЧС-2014, а на Мундіалі в Росії забивали інші.
Збірна Мексики могла покарати поляків за невикористаний одинадцятиметровий. Проте, Щенсни продемонстрував високий рівень майстерності, парирувавши удар Мартіна після пострілу Альвареса з дистанції. Зрештою, ніхто з команд так і не забив.
До слова, раніше Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.
Відзначимо, що вранці підготували прев'ю групи G ЧС-2022 зі збірними Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.
До слова, напередодні опублікували прев'ю групи F ЧС-2022 зі збірними Бельгії, Канади, Марокко та Хорватії.
Нагадаємо, що раніше з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.