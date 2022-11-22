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Незабитый Левандовски пенальти лишил сборную Польши победы над Мексикой: видео

Фото: Гильермо Очоа через мгновение станет героем Мексики (facebook.com/miseleccionmxEN)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился матч 1-го тура в группе C чемпионата мира-2022 между сборными Мексики и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа C, 1-й тур

Мексика – Польша – 0:0

Нереализованный пенальти: Левандовски, 58 (П)

Первый реальный момент создали мексиканцы на 26-й минуте. Эррера таки сумел со второй попытки подать на линию вратарской, откуда Вега опасно пробил головой – мимо стойки. А перед перерывом неожиданный удар Санчеса с рикошетом кипер перевел над перекладиной.

Поляки заиграли активнее после перерыва. Усилия "Кадры" были быстро вознаграждены – Морено сфолил против Левандовски, а рефери указал на 11-метровую отметку. Сам пострадавший и взялся бить пенальти, но переиграть Очоа не сумел.

Выдающийся бомбардир до сих пор остается без забитого мяча на чемпионатах мира. С момента дебюта Левандовски в сборной в сентябре 2008 года Польша пропустила ЧМ-2010 и ЧМ-2014, а на Мундиале в России забивали другие.

Сборная Мексики могла наказать поляков за неиспользованный одиннадцатиметровый. Однако Щенсны продемонстрировал высокий уровень мастерства, парировав удар Мартина после выстрела Альвареса с дистанции. В конце концов никто из команд так и не забил.

К слову, ранее Аргентина неожиданно проиграла Саудовской Аравии дебютный матч в Катаре.

Отметим, что утром подготовили превью группы G ЧМ-2022 со сборными Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.

К слову, накануне опубликовали превью группы F ЧМ-2022 со сборными Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии.

Напомним, что ранее появилось превью группы E ЧМ-2022 со сборными Испании, Коста-Рики, Германии и Японии.

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Чемпионат мираЧМ-2022Левандовски