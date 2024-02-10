Незабаром з'явиться "геополітична" можливість вирішити питання Придністров'я, - Санду

"Для нас, як і раніше, основною метою залишається підтримання миру і стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого галасу... Жителі лівобережжя теж хочуть жити в мирі, зараз вони налякані, оскільки регіон межує з Україною. Ми будемо демонструвати позитивні ефекти євроінтеграції - і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції", - сказала президент.

За словами Санду, основною проблемою залишається присутність російських військ.

"Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет", - сказала Санду.

Дестабілізація ситуації в Молдові

Нагадаємо, що раніше президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія підкуповує виборців, які пройшли в листопаді на місцевих виборах.

Крім того, Кишинів намагається боротися із російською пропагандою. У жовтні 2023 року в Молдові заблоковано доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ. Після цього та інших кроків проросійська партія "Шор" організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Маї Санду.

Внаслідок цього Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

У січні Санду також зазначала, що ризики з боку РФ через спроби повалити уряд у Кишиневі нікуди не поділися. Очікується, що навесні Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї.

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