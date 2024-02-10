RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вскоре появится "геополитическая возможность" решить вопрос Приднестровья, - Санду

Фото: президент Молдовы Мая Санду (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Молдовы Майя Санду не исключает, что в течение следующих нескольких лет появится "геополитическая возможность" для решения вопроса Приднестровского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infotag.

"Для нас по-прежнему основной целью остается поддержание мира и стабильности в стране. Мы стараемся решать вопросы поэтапно, без особой шумихи... Жители левобережья тоже хотят жить в мире, сейчас они напуганы, поскольку регион граничит с Украиной. Мы будем демонстрировать положительные эффекты евроинтеграции - и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции", - сказала президент.

По словам Санду, основной проблемой остается присутствие российских войск.

"Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают беспокойство нейтралитетом Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет", - сказала Санду.

Дестабилизация ситуации в Молдове

Напомним, что ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия подкупает избирателей, прошедших в ноябре на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ. После этого и других шагов пророссийская партия "Шор" организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и потребовала импичмента президента Маи Санду.

В результате Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

В январе Санда также отмечала, что риски со стороны РФ из-за попыток свергнуть правительство в Кишиневе никуда не делись. Ожидается, что весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова