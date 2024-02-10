Вскоре появится "геополитическая возможность" решить вопрос Приднестровья, - Санду

"Для нас по-прежнему основной целью остается поддержание мира и стабильности в стране. Мы стараемся решать вопросы поэтапно, без особой шумихи... Жители левобережья тоже хотят жить в мире, сейчас они напуганы, поскольку регион граничит с Украиной. Мы будем демонстрировать положительные эффекты евроинтеграции - и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции", - сказала президент.

По словам Санду, основной проблемой остается присутствие российских войск.

"Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают беспокойство нейтралитетом Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет", - сказала Санду.

Дестабилизация ситуации в Молдове

Напомним, что ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия подкупает избирателей, прошедших в ноябре на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ. После этого и других шагов пророссийская партия "Шор" организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и потребовала импичмента президента Маи Санду.

В результате Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

В январе Санда также отмечала, что риски со стороны РФ из-за попыток свергнуть правительство в Кишиневе никуда не делись. Ожидается, что весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.

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