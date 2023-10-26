UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов підтвердив формування батальйону "Сибір" з росіян

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На боці України воює багато росіян, які категорично виступають проти диктаторського режиму Володимира Путіна. Найближчим часом до ЗСУ приєднається ще не один батальйон із громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Дійсно на нашому боці дуже багато воюють представників Росії, російських меншин, які виступають категорично проти режиму Путіна. І вони допомагають нам у цій боротьбі", - розповів Данілов. 

Як відзначив секретар РНБО, такі випадки не є поодинокими, у зв'язку з чим найближчим часом "ми побачимо ще не один такий батальйон". 

Водночас Данілов уточнив, що батальйон з росіян існує у лавах ЗСУ, втім розкрити інших деталей наразі не може. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОРосійська ФедераціяВійна в Україні