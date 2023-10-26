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Данилов подтвердил формирование батальона "Сибирь" из россиян

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На стороне Украины воюет много россиян, которые категорически выступают против диктаторского режима Владимира Путина. В ближайшее время к ВСУ присоединится еще не один батальон из граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Действительно на нашей стороне очень много воюют представителей России, русских меньшинств, которые выступают категорически против режима Путина. И они помогают нам в этой борьбе", - рассказал Данилов. 

Как отметил секретарь СНБО, такие случаи не являются единичными, в связи с чем в ближайшее время "мы увидим еще не один такой батальон". 

В то же время Данилов уточнил, что батальон из россиян существует в рядах ВСУ, впрочем, раскрыть других деталей пока не может. 

"Это совсем другие вещи, совсем другая ситуация", - добавил секретарь СНБО.

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