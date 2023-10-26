Данілов підтвердив формування батальйону "Сибір" з росіян

На боці України воює багато росіян, які категорично виступають проти диктаторського режиму Володимира Путіна. Найближчим часом до ЗСУ приєднається ще не один батальйон із громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Дійсно на нашому боці дуже багато воюють представників Росії, російських меншин, які виступають категорично проти режиму Путіна. І вони допомагають нам у цій боротьбі", - розповів Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, такі випадки не є поодинокими, у зв'язку з чим найближчим часом "ми побачимо ще не один такий батальйон".

Водночас Данілов уточнив, що батальйон з росіян існує у лавах ЗСУ, втім розкрити інших деталей наразі не може.