Незабаром щодо Гази буде мирна угода, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, вже дуже скоро буде досягнуто угоди щодо Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я збирався повернутися і побачитися з вами в літаку, але виникли деякі обставини, пов'язані з ХАМАС... ми працює над рішенням, яке, можливо, виявиться дуже хорошим", - сказав Трамп журналістам.
Коли президента США попросили розповісти подробиці, він пообіцяв деталі найближчим часом.
"Ви почуєте про це дуже скоро. Ми намагаємося покласти цьому край і повернути заручників", - сказав він, додавши, що "у нас відбулися дуже змістовні переговори".
Трамп висловив упевненість, що решту ізраїльських заручників, яких утримують у Секторі Гази, а також тіла загиблих - буде звільнено і повернуто.
"Можливо, їх буде менше ніж 20, тому що деякі, знаєте, мають тенденцію вмирати, вірно? Вони мають тенденцію помирати, навіть якщо вони молоді, здебільшого вони помирають... у нас, скажімо, 20 осіб, і в нас близько 38 тіл", - заявив Трамп.
У неділю CNN повідомило, що США висунули нові принципи припинення вогню на Близькому Сході, які закликають до негайного звільнення заручників і початку переговорів про всеосяжне припинення війни.
За словами двох ізраїльських чиновників, ці принципи було доведено до відома ХАМАС. Крім того, Трамп у соцмережах написав, що висунув угрупованню "останнє попередження".
Пізніше ХАМАС підтвердив, що через посередників отримав від адміністрації США "деякі ідеї", спрямовані на досягнення угоди з Ізраїлем щодо зупинки вогню в Секторі Газа і звільнення заручників. Також рух заявив, що готовий сісти за стіл переговорів.