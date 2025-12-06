Нейтралізували понад 600 цілей: у Повітряних силах показали, як відбивали нічну атаку РФ

Росіяни в ніч на 6 грудня здійснили черговий комбінований удар по Україні. Ворог запустив понад 700 дронів та ракет, але сили ППО збили абсолютну більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові показали кадри, як працювали сили протиповітряної оборони, щоб ліквідувати повітряні цілі противника. Для збиття також використовувалися літаки. Судячи з кадрів, були застосовані F-16.

"Бойова робота 6 грудня 2025 року. Протиповітряною обороною збито/подавлено понад 600 повітряних цілей. Тримаймо небо! З Днем Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України в ніч на 6 грудня

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі запустили по Україні 61 ракету і 653 безпілотники (сумарно 704 засоби повітряного нападу).

Станом на 10:00, сили ППО збили або подавили 615 повітряних цілей. Серед них - 30 ракет і 585 дронів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і 60 ударних безпілотників на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Відзначимо, що в основному ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, під ударом РФ опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

У ДТЕК повідомили, що РФ атакувала теплоелектростанції їхньої компанії в різних регіонах України. Ворог сильно пошкодив обладнання.

Також додамо, що росіяни цієї ночі завдали удару по Фастову Київської області. В результаті атаки було повністю зруйновано залізничний вокзал.