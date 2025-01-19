"Неймовірно зворушливий день": Нетаньяху відреагував на звільнення заручників

У розмові з Галем Гіршем, який в уряді відповідальний за повернення заручників, Нетаньягу заявив, що три мирні жінки - це "перші заручники, яких" Ізраїль повертає "додому в цьому раунді".

Також він попросив Гірша передати їм, що вся нація вітає їх у себе вдома.

"Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла, вони справді виходять із рабства заради свободи. Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців... це великий момент, емоційний момент. Великий день", - заявив Нетаньяху.