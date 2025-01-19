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"Невероятно трогательный день": Нетаньяху отреагировал на освобождение заложников

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 19 января, между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня и освобождению заложников. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже отреагировал, назвав возвращение заложниц - "невероятно трогательным днем".

Об этом этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В разговоре с Галем Хиршем, который в правительстве ответственный за возвращение заложников, Нетаньяху заявил, что три мирные женщины - это "первые заложники, которых" Израиль возвращает "домой в этом раунде".

Также он попросил Хирша передать им, что вся нация приветствует их у себя дома.

"Я знаю, мы все знаем, что они прошли через ад, они идут из тьмы к свету, они действительно выходят из рабства ради свободы. Этот момент был достигнут благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов... это большой момент, эмоциональный момент. Большой день", - заявил Нетаньяху.

Освобождение заложников

Напомним, что ХАМАС освободил в первую очередь трех гражданских женщин - Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер. Далее группировка передала их Красному Кресту, который в свою очередь отвез их к Армии обороны Израиля. Вскоре освобожденные встретились со своими семьями.

Подробнее о том, почему стороны подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы - читайте в материале РБК-Украина.

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