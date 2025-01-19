"Невероятно трогательный день": Нетаньяху отреагировал на освобождение заложников

В разговоре с Галем Хиршем, который в правительстве ответственный за возвращение заложников, Нетаньяху заявил, что три мирные женщины - это "первые заложники, которых" Израиль возвращает "домой в этом раунде".

Также он попросил Хирша передать им, что вся нация приветствует их у себя дома.

"Я знаю, мы все знаем, что они прошли через ад, они идут из тьмы к свету, они действительно выходят из рабства ради свободы. Этот момент был достигнут благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов... это большой момент, эмоциональный момент. Большой день", - заявил Нетаньяху.