Неймовірні темпи підготовки до війни з США: Рютте оцінив рівень загрози від Росії

Рютте пояснив, що безпека США залежить від ситуації у трьох регіонах світу. Це Арктика, Атлантичний океан та Європа. Арктика стала місцем, де вільготно почуваються росіяни та Китай, безпека Атлантики критично важлива, оскільки це "наше море" для США та НАТО.

"І вам потрібна безпечна Європа, тому що Росія тут, і Росія перебудовується неймовірними темпами - не для того, щоб напасти на Норвегію, а щоб зрештою напасти на США. Якщо Арктика, якщо Атлантичний океан, якщо Європа не безпечні, у США буде велика проблема", - пояснив він.

Рютте додав, що поточна ситуація становить величезний геополітичний виклик. В першу чергу, це Росія, в другу - Китай, який поклав око на Тайвань. В третю - авторитарні режими по всьому світу, які співпрацюють з Пекіном та Кремлем.

"Росія перебудовується з темпами, що не мають аналогів в новітній історії. Зараз вони виробляють утричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це неприйнятно, але росіяни співпрацюють з північнокорейцями, китайцями та іранцями, муллами, у цій неспровокованій війні агресії проти України", - резюмував Рютте.