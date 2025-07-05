Невероятные темпы подготовки к войне с США: Рютте оценил уровень угрозы от России

Перед странами НАТО, в первую очередь перед США, сейчас стоит огромный геополитический вызов. Россия невиданными темпами готовится к новой войне, где попытка захватить Европу будет лишь ступенькой к основной цели - напасть на Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте американскому изданию The New York Times.
Рютте объяснил, что безопасность США зависит от ситуации в трех регионах мира. Это Арктика, Атлантический океан и Европа. Арктика стала местом, где вольготно чувствуют себя россияне и Китай, безопасность Атлантики критически важна, поскольку это "наше море" для США и НАТО.
"И вам нужна безопасная Европа, потому что Россия здесь, и Россия перестраивается невероятными темпами - не для того, чтобы напасть на Норвегию, а чтобы в конце концов напасть на США. Если Арктика, если Атлантический океан, если Европа не безопасны, у США будет большая проблема", - пояснил он.
Рютте добавил, что текущая ситуация представляет огромный геополитический вызов. В первую очередь, это Россия, во вторую - Китай, который положил глаз на Тайвань. В третью - авторитарные режимы по всему миру, которые сотрудничают с Пекином и Кремлем.
"Россия перестраивается с темпами, не имеющими аналогов в новейшей истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год. Это неприемлемо, но россияне сотрудничают с северокорейцами, китайцами и иранцами, муллами, в этой неспровоцированной войне агрессии против Украины", - резюмировал Рютте.
Отметим, по мнению Марка Рютте, Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, когда соберется атаковать Тайвань. Кремль нужен Пекину, как фактор отвлечения внимания США от Азии.
Не случайно Китай в последнее время демонстрирует поддержку российского режима, хотя ранее Пекин придерживался так называемого "нейтралитета". И не просто так недавно представителям Европейского Союза Китай дал понять, что не даст проиграть России и выиграть Украине.
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