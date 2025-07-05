Невероятные темпы подготовки к войне с США: Рютте оценил уровень угрозы от России

Рютте объяснил, что безопасность США зависит от ситуации в трех регионах мира. Это Арктика, Атлантический океан и Европа. Арктика стала местом, где вольготно чувствуют себя россияне и Китай, безопасность Атлантики критически важна, поскольку это "наше море" для США и НАТО.

"И вам нужна безопасная Европа, потому что Россия здесь, и Россия перестраивается невероятными темпами - не для того, чтобы напасть на Норвегию, а чтобы в конце концов напасть на США. Если Арктика, если Атлантический океан, если Европа не безопасны, у США будет большая проблема", - пояснил он.

Рютте добавил, что текущая ситуация представляет огромный геополитический вызов. В первую очередь, это Россия, во вторую - Китай, который положил глаз на Тайвань. В третью - авторитарные режимы по всему миру, которые сотрудничают с Пекином и Кремлем.

"Россия перестраивается с темпами, не имеющими аналогов в новейшей истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год. Это неприемлемо, но россияне сотрудничают с северокорейцами, китайцами и иранцами, муллами, в этой неспровоцированной войне агрессии против Украины", - резюмировал Рютте.