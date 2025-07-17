"Невероятные инновации": Келлог высоко оценил производство украинских дронов

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог побывал на оборонных предприятиях и высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов. Он считает, что США должны обратить на это внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться", - резюмировал Кэллог.

Он также отметил, что в этой новой эпохе войны "они (украинцы - ред.) лидируют". По словам Келлога, скорость технологического развития и способность поражают.

"Я собственными глазами увидел, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов", - пишет Келлог.

Трамп хочет покупать украинские дроны

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинских боевых беспилотников для армии США.

"Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. И он мне ответил, что Америка хочет покупать беспилотники украинского производства. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - рассказал Зеленский о звонке.

Визит Келлога в Киев

Также ми писали, что в этот понедельник, 14 июля, спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в столицу Украины - город Киев. Известно, что его визит будет длительным. Накануне он сообщил, что будет в стране около недели.

За первые два дня Келлог успел встретится с самими высокопоставленными украинского чиновниками. Подробнее о том, что было за эти два дня - читайте в материале РБК-Украина.

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