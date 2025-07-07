Неймар в четвертый раз стал отцом: что известно о семье звезды
Знаменитый бразильский нападающий Неймар снова стал отцом. Футболист и его партнерша Бруна Бьянкарди показали миру новорожденную дочь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт футболиста в Instagram.
"Наша Мел пришла, чтобы сделать нашу жизнь еще слаще! Добро пожаловать, доченька! Пусть Бог благословит твою жизнь и убережет тебя от всякого зла", - написала Бруна.
Это радостное событие стало четвертым пополнением в семье Неймара. Старший сын футболиста, Дави Лукка, родился в августе 2011 года от отношений с Каролиной Дантас.
В октябре 2023 года появилась дочь Мави, первый ребенок от отношений с Бруной Бьянкарди. В июле 2024 года футболист и модель Аманда Кимберли встретили рождение Хелены.
Неймар активно проводит время с детьми, показывает в соцсетях, отводит на тренировки, а Дави Лукка уже сопровождает его на поле. Он назван "невероятным отцом" в кругу друзей, как утверждает NBA-спортсмен Джимми Батлер.
Карьера футболиста
После десятилетия в Европе и неудачного периода в "Аль-Хиляле" Неймар вернулся в родной "Сантос". Именно здесь он начал карьеру, проведя 225 матчей, в которых забил 136 голов.
Напомним, в Европе бразилец выиграл Лигу чемпионов с "Барселоной" и пять чемпионств с ПСЖ.
В Саудовской Аравии из-за травм он сыграл лишь 7 матчей. Теперь 33-летний форвард снова выступает в Бразилии.
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