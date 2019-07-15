Неймар вернулся в расположение ПСЖ

Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилец приступил к тренировкам

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает L`Equipe.

Бразилец в понедельник утром прибыл в тренировочный лагерь своей команды. Форвард должен встретиться со спортивным директором Леонардо, чтобы объяснить свое отсутствие на прошлой неделе на тренировках. Не исключена вероятность, что на встрече бразилец обсудит свое будущее.

Neymar est au Camp des loges pour la reprise de l’entraînement avec le PSG ! #Neymar #PSG @lequipe pic.twitter.com/B38IThK32Q — Anne-Sophie Bernadi (@AnneSoBernadi) July 15, 2019

ПСЖ 8 июля сообщил, что Неймар не прибыл в расположение команды в установленные сроки. Клуб отреагировал на поступок бразильца, обещав принять меры.

Отец Неймара в свою очередь заявил, что у сына есть еще одна неделя отпуска. С его слов, нападающий принимал участие в благотворительной акции о которой знал клуб.

Неймар в 2017 году покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.