Неймар повідомив ПСЖ про бажання піти з клубу

Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилець не має бажання залишатись у Парижі ще на сезон

Форвард французького "Парі Сен-Жермен" Неймар заявив керівництву клубу про бажання покинути команду вже цього літа. Про це повідомляє Sky Sports.

Напередодні бразилець прибув на базу парижан, де у нього відбулася зустріч зі спортивним директором Леонардо. Бесіда тривала три години, і відразу по її закінченню Неймар покинув розташування ПСЖ.

Раніше Неймар повідомив президенту ПСЖ Насеру Ель-Хелаїфі, що хоче покинути команду і повернутися в "Барселону". Також бразилець заявив, що готовий на зниження зарплати заради повернення до каталонців.

Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 року, коли викупив свій контракт у "Барселони" за рекордні 222 млн євро.

Минулого сезону 27-річний форвард взяв участь у 28 матчах парижан у всіх турнірах, в яких забив 23 голи і віддав 13 результативних передач.