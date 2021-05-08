Неймар продлил контракт с "ПСЖ"

Бразильский нападающий Неймар продлили контракт с французским "Пари Сен-Жерменом". Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту Неймар будет получать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов. В составе "ПСЖ" бразилец провел 112 матчей, в которых отметился 85 голами и отдал 51 результативную передачу.