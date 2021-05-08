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Неймар продовжив контракт з "ПСЖ"

Автор: Ігор Литвиненко

Бразильський нападаючий Неймар продовжили контракт з французьким "Парі Сен-Жерменом". Нова угода розрахована до 30 червня 2025 року.

Про це повідомляє прес-служба "ПСЖ".

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що за новим контрактом Неймар буде отримувати близько 30 мільйонів євро в рік після сплати податків і без урахування бонусів.

У складі "ПСЖ" бразилець провів 112 матчів, в яких відзначився 85 голами і віддав 51 результативну передачу.

Нагадаємо, Неймар перейшов з "Барселони" в "ПСЖ" в серпні 2017 року. Сума трансферу склала 222 мільйони євро.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про можливий від'їзд Неймара з Парижа. В останні роки за ним активно стежила "Барселона", яка планувала повернути бразильця на "Камп-Ноу".

При цьому і сам бразилець раніше заявляв про бажання покинути "ПСЖ".

Також РБК-Україна писало, що нападник "Барселони" Ліонель Мессі погодився продовжити контракт з каталонцями, знизивши свою зарплату. При цьому аргентинець вимагає, щоб влітку "Барса" посилилася і могла претендувати на перемогу в Лізі чемпіонів.

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