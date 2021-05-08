Неймар продовжив контракт з "ПСЖ"

Бразильський нападаючий Неймар продовжили контракт з французьким "Парі Сен-Жерменом". Нова угода розрахована до 30 червня 2025 року.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що за новим контрактом Неймар буде отримувати близько 30 мільйонів євро в рік після сплати податків і без урахування бонусів. У складі "ПСЖ" бразилець провів 112 матчів, в яких відзначився 85 голами і віддав 51 результативну передачу.