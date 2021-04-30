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Месси согласился на снижение зарплаты в "Барселоне", но с условием

Новина українською → Барселона, Пятница 30 апреля 2021 11:06
Месси согласился на снижение зарплаты в "Барселоне", но с условием Фото: Лионель Месси готов продлить контракт с "Барсой", если клуб усилится летом (facebook.com leomessi)
Автор: Игорь Литвиненко

Лионель Месси готов пойти на снижение заработной платы и заключить новый контракт с "Барселоной". Но для этого каталонцы должны во время летнего трансферного окна собрать команду, которая будет способна побороться за Лигу чемпионов.

Об этом сообщает Eurosport.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты во время встречи Месси с президентом "Барсы" Жоаном Лапортой. По информации каталонских СМИ, Месси якобы готов пойти на 50-процентное сокращение своей зарплаты.

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом заканчивается в конце сезона.

В этом сезоне в испанской Ла Лиге аргентинец провел 30 матчей, забил 25 мячей и сделал 11 ассистов.

Напомним, прошлым летом появились слухи о том, что Месси может покинуть "Барселону". В качестве претендентов на аргентинца назывались "Манчестер Сити" и "ПСЖ". В итоге Месси объявил, что продолжит играть за каталонский клуб в этом сезоне.

При этом осенью сообщалось, что аргентинец уже зимой может бесплатно перейти в "Ман Сити".

Как писало РБК-Украина, Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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