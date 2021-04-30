Месси согласился на снижение зарплаты в "Барселоне", но с условием

Лионель Месси готов пойти на снижение заработной платы и заключить новый контракт с "Барселоной". Но для этого каталонцы должны во время летнего трансферного окна собрать команду, которая будет способна побороться за Лигу чемпионов.

Об этом сообщает Eurosport.