Неймар подпишет новый контракт с "ПСЖ". В соглашении есть бонус за победу в Лиге чемпионов
Фото: Неймар (psg.fr)
Форвард "ПСЖ" Неймар близок к подписанию нового контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
5-летнее соглашение будет официально подписан после уточнения последних деталей между сторонами. Известно, что в соглашении прописан большой бонус для бразильца, если команда выиграет Лигу чемпионов на протяжении срока действия контракта.
Напомним, что в 1/8 финала "ПСЖ" победил по сумме двух встреч "Барселону". В четвертьфинале турнира парижане сыграют с "Баварией".
Отметим, вчера "Ювентус" исключил расставание с нападающим Криштиану Роналду. Также клуб не планирует увольнять главного тренера Андреа Пирло.