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"Ювентус" исключил уход Роналду из клуба этим летом

Новина українською → Турин, Воскресенье 21 марта 2021 20:33
"Ювентус" исключил уход Роналду из клуба этим летом Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)
Автор: Роман Тверденко

Форвард Криштиану Роналду не уйдет из "Ювентуса" по завершению текущего сезона. Клуб хочет оставить игрока в команде.

Об этом заявил директор "Ювентуса" Фабрисио Паратичи, сообщает Football-Italia.

Один из руководителей туринского клуба подчеркнул, что "Юве" остается верен начатому проекту, из-за чего также не будет расставаться с главным тренером Андреа Пирло этим летом.

"В нашем составе есть Криштиану Роналду, лучший игрок в мире и мы держимся крепко. Клуб не был доволен предыдущими тренерами и были различные причины, из-за которых мы решили изменить подход. И эта ситуация не поменяется ни от поражения, ни от победы в одном матче. Мы выбрали подход и будем его придерживаться до конца", - сказал Паратичи.

В воскресенье "Ювентус" проиграл дома "Беневенто" со счетом 0:1 в рамках чемпионата Италии. Команда фактически не борется за чемпионский титул, но идет в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, ранее неделе "Ювентус" вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей "Порту".

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