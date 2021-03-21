"Ювентус" исключил уход Роналду из клуба этим летом

Один из руководителей туринского клуба подчеркнул, что "Юве" остается верен начатому проекту, из-за чего также не будет расставаться с главным тренером Андреа Пирло этим летом.

"В нашем составе есть Криштиану Роналду, лучший игрок в мире и мы держимся крепко. Клуб не был доволен предыдущими тренерами и были различные причины, из-за которых мы решили изменить подход. И эта ситуация не поменяется ни от поражения, ни от победы в одном матче. Мы выбрали подход и будем его придерживаться до конца", - сказал Паратичи.

В воскресенье "Ювентус" проиграл дома "Беневенто" со счетом 0:1 в рамках чемпионата Италии. Команда фактически не борется за чемпионский титул, но идет в зоне Лиги чемпионов.