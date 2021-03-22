Неймар підпише новий контракт з "ПСЖ". В угоді є бонус за перемогу в Лізі чемпіонів

Форвард "ПСЖ" Неймар близький до підписання нового контракту з клубом. Угода буде розрахована до кінця сезону-2025/26.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

5-річну угоду буде офіційно підписано після уточнення останніх деталей між сторонами. Відомо, що в угоді прописано великий бонус для бразильця, якщо команда виграє Лігу чемпіонів протягом терміну дії контракту.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу "ПСЖ" переміг за сумою двох зустрічей "Барселону". У чвертьфіналі турніру парижани зіграють з "Баварією".

Відзначимо, вчора "Ювентус" виключив розставання з нападаючим Кріштіану Роналду. Також клуб не планує звільняти головного тренера Андреа Пірло.