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Неїжпапа назвав дві мети війни проти Росії на морі

Фото: командувач ВМС України Олексій Неїжпапа (facebook com AFUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Війна України проти Росії на морі має дві мети, а саме - не дати російському флоту змоги напасти та забезпечити доступ кораблів до українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю Sky News.

"Ми повинні мати можливості, щоб переконатися, що Росія назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, в тому числі на морі", - сказав він.

Командувач зазначив, що успіхи України у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але інноваційних рішень. Але з огляду на тривалість війни, попередні методи вже можуть більше не працювати.

"Ворог пристосовується, і ми повинні пристосовуватися. Сучасна війна - це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і переможе", - додав Неїжпапа.

Інші заяви командувача ВМС України

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю британському виданню Sky News зробив декілька заяв. Він зазначив, що український флот потребує військових кораблів, тому Україна з радістю б прийняла британські фрегати.

Йдеться про фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster, які Велика Британія змушена "списати", щоб перенаправити моряків на обслуговування кораблів нового класу.

Також Неїжпапа заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по Росії британською та іншою західною зброєю.

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