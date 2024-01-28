Неїжпапа назвав дві мети війни проти Росії на морі

Війна України проти Росії на морі має дві мети, а саме - не дати російському флоту змоги напасти та забезпечити доступ кораблів до українських портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю Sky News.
"Ми повинні мати можливості, щоб переконатися, що Росія назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, в тому числі на морі", - сказав він.
Командувач зазначив, що успіхи України у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але інноваційних рішень. Але з огляду на тривалість війни, попередні методи вже можуть більше не працювати.
"Ворог пристосовується, і ми повинні пристосовуватися. Сучасна війна - це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і переможе", - додав Неїжпапа.
Віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю британському виданню Sky News зробив декілька заяв. Він зазначив, що український флот потребує військових кораблів, тому Україна з радістю б прийняла британські фрегати.
Йдеться про фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster, які Велика Британія змушена "списати", щоб перенаправити моряків на обслуговування кораблів нового класу.
Також Неїжпапа заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по Росії британською та іншою західною зброєю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.