Неижпапа назвал две цели войны против России на море

"Мы должны иметь возможности убедиться, что Россия навсегда откажется даже от мысли смотреть в сторону Украины, в том числе на море", - сказал он.

Командующий отметил, что успехи Украины в 2022 и 2023 годах стали результатом сложных, но инновационных решений. Но, учитывая длительность войны, предыдущие методы уже могут больше не работать.

"Враг приспосабливается, и мы должны приспосабливаться. Современная война - это война технологий. Кто победит в технологическом смысле, тот и победит", - добавил Неижпапа.

Другие заявления командующего ВМС Украины

Вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью британскому изданию Sky News сделал несколько заявлений. Он отметил, что украинский флот нуждается в военных кораблях, поэтому Украина бы с радостью приняла британские фрегаты.

Речь идет о фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster, которые Великобритания вынуждена "списать", чтобы перенаправить моряков на обслуживание кораблей нового класса.

Также Неижпапа заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы получила разрешение бить по России британским и другим западным оружием.