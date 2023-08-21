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Неявка Путіна на саміт БРІКС говорить про ізоляцію Росії, - CNN

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Відсутність диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці свідчить про ізоляцію для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Як пише видання, раніше Путін був людиною, на яку варто звернути увагу. Однак після його вторгнення до України світ сприймає його інакше. Тепер російський лідер відсутній на світовій політичній арені.

Як пише CNN, попри те, що Путін налагоджує зв'язки з Китаєм та Іраном. Не варто забувати і про Білорусь. При цьому він раніше заявив, що не вважає свою присутність у БРІКС "важливішою за мою присутність зараз у Росії".

Однак його неявка на БРІКС

Саміт БРІКС та ордер МКС на арешт Путіна

Саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР) пройде у Південній Африці з 22 по 24 серпня. Президент ПАР Сиріл Рамафоса 14 липня заявив, що Володимир Путін особисто відвідає саміт.

У березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля через депортацію українських дітей. Південно-Африканська Республіка, яка є підписантом Римського статуту, повинна арештувати Путіна у разі приїзду. Однак ПАР звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство. Та вже 19 липня стало відомо, що Путін не поїде на саміт.

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