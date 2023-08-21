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Неявка Путина на саммит БРИКС говорит об изоляции России, - CNN

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Отсутствие диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС в Южной Африке свидетельствует об изоляции России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Как пишет издание, ранее Путин был человеком, на которого следует обратить внимание. Однако после его вторжения в Украину мир воспринимает его по-другому. Теперь российский лидер отсутствует на мировой политической арене.

Как пишет CNN, несмотря на то что Путин налаживает связи с Китаем и Ираном. Не стоит забывать и о Беларуси. При этом он ранее заявил, что не считает свое присутствие в БРИКС "важнее моего присутствия сейчас в России".

Однако его неявка на БРИКС

Саммит БРИКС и ордер МКС на арест Путина

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит саммит.

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся подписателем Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.

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